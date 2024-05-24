煎茶器揃 染付山水 高野清鳳作　共箱入　煎茶道具　急須　茶碗

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※値下げしました！種類...茶道具【共箱入】ご覧いただきありがとうございます。茶道教室で保管していました。コレクションとしていかがでしょうか。●サイズ：急須 直径8.5、高さ6.5cm湯冷まし W8×D6.5×H4cm茶碗(5客) 直径5.5、高さ4cm※素人測定のため、多少の誤差はご容赦ください。●状態：古いもので長期保管品です。使用感、経年劣化はご理解ください。大きなキズや汚れは見当たりません。詳しくは写真をご覧ください。箱や緩衝材には経年の傷み、キズやスレ、汚れなどあります(写真9枚目)。●購入：コメント中や値引き交渉中でも、購入ボタンを押してくださった方優先です。●発送：発送まで2～3日(平日)※土日祝は基本的に発送作業をおこないませんのでご了承ください。●その他：すべてメルカリの規約に則ってお取引いたします。※「専用」や「取置き」などには対応しておりません。中古品であることをご理解いただける方、どうぞよろしくお願いいたします(^-^)#茶道具#古道具#古美術#骨董#茶道#茶道教室#茶器#茶の湯#昭和レトロ#レトロ#ヴィンテージ#古民家#和室#和風#表千家#裏千家#抹茶#茶室#茶席#京焼#黄檗#日本茶#玉露#煎茶道