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日本名跡叢刊　二玄社
商品番号 Y32278285975
商品名

日本名跡叢刊　二玄社
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 11,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⑦曼殊院本古今集(国宝)定価　1751円⑨巻子本古今集(国宝)2500円⑩藍紙本万葉集(国宝)2369円⑫白氏詩巻、本能寺切(国宝)1957円㉘高野切第二種(国宝)2575円㊲高野切第一種(国宝)2266円㊳高野切第三種(国宝)2500円㊷本阿弥切古今集(国宝)2500円㊻源氏物語絵巻(国宝)4429円㊾寸松庵色紙(重文)3296円㊿継色紙(重文)3296円59近衛本朗詠集(国宝)3296円93藤原佐理集　　　　　　　　2472円94筋切　通切　伝藤原佐理筆　　今城切　伝飛鳥井雅経筆　　右衛門切　伝寂連筆　　　3200円98小野道風集　　　　　　　2884円臨書手本として使ったせいで高野切第三種には汚れがあります。高野切第三種以外の本の中身は中古品に似合わず美品だと思いますが書き込み、汚れ等見落としがあるかもしれません。高野切第三種、第一種と筋切、通切のカバーに破れがあります。それ以外の本のカバーの上下に少し擦れがあります。中古品にご理解のある方よろしくお願いします。#二玄社　#日本名跡叢刊　#日本名跡#曼珠院　#巻子　#藍紙　#白氏　#高野切　#本阿弥　#源氏物語　#寸松庵　#継色紙　#近衛本　#藤原佐理　#筋切　#通切　#今城切　#右衛門切　#伝飛鳥　#伝寂連　#小野道風　#書道　#書道本　#趣味　#日本文化
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