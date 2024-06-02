日本名跡叢刊　二玄社

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⑦曼殊院本古今集(国宝)定価 1751円⑨巻子本古今集(国宝)2500円⑩藍紙本万葉集(国宝)2369円⑫白氏詩巻、本能寺切(国宝)1957円㉘高野切第二種(国宝)2575円㊲高野切第一種(国宝)2266円㊳高野切第三種(国宝)2500円㊷本阿弥切古今集(国宝)2500円㊻源氏物語絵巻(国宝)4429円㊾寸松庵色紙(重文)3296円㊿継色紙(重文)3296円59近衛本朗詠集(国宝)3296円93藤原佐理集 2472円94筋切 通切 伝藤原佐理筆 今城切 伝飛鳥井雅経筆 右衛門切 伝寂連筆 3200円98小野道風集 2884円臨書手本として使ったせいで高野切第三種には汚れがあります。高野切第三種以外の本の中身は中古品に似合わず美品だと思いますが書き込み、汚れ等見落としがあるかもしれません。高野切第三種、第一種と筋切、通切のカバーに破れがあります。それ以外の本のカバーの上下に少し擦れがあります。中古品にご理解のある方よろしくお願いします。#二玄社 #日本名跡叢刊 #日本名跡#曼珠院 #巻子 #藍紙 #白氏 #高野切 #本阿弥 #源氏物語 #寸松庵 #継色紙 #近衛本 #藤原佐理 #筋切 #通切 #今城切 #右衛門切 #伝飛鳥 #伝寂連 #小野道風 #書道 #書道本 #趣味 #日本文化