

★43452【電子ピアノ】KAWAI CA78R 19年製 | リユース専門店エプコ powered by BASE



KAWAI Concert Artist CA78R [プレミアムローズウッド調] 価格比較 ...



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大型表示タイマー デカタイマー(R) TM-19LS

[商品の特長と仕様]色：プレミアムローズウッド調鍵盤:88鍵/シーソー式木製鍵盤 グランド・フィール・アクションⅡ アイボリータッチ(象牙調仕上げ) エボニータッチ(黒檀調仕上げ) レットオフフィールヘッドフォン端子：２本サイズ：横幅1455×高さ925×奥行465mm(セットアップ時／譜面台 を倒した状態)重さ：75kg※希望小売価格(発売時):295,000円[本商品の状態について]-[外装]クリーニング済みで状態良好です-[内装]鍵盤まわりや電気系統の不具合など動作不良はありません-[付属品]椅子、電源コード、取扱説明書[商品の発送について]-商品は埼玉県八潮市より発送となります。-配送はピアノ専門の運送業者に委託します。基本配送料金には組立・設置まで含まれます。-基本配送料金は以下の通りです 9,900円(税込) 東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県 ※離島は除く 16,500円(税込) 茨城県、栃木県、群馬県、 新潟県、長野県、山梨県、静岡県 愛知県、岐阜県、三重県、 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県 ※一部地域は除く基本配送料金は1F(階段9段未満)もしくはエレベーターをした場合に限ります。階段を使用した場合には1階毎(10段毎)に3,300円の作業費が追加されます。上記以外の地域に関しましてはお問い合わせください。