【美品】【ハードカバー本】ユア プライベート スカイ: バックミンスター フラー

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【美品】ユアプライベートスカイ:バックミンスターフラー、アートデザインサイエンスYourPrivateSky:R.BuckminsterFuller,TheArtofDesignScience発行所 ラルス・ミュラー社 LarsMüllerPublishers発行日 2001年サイズ 24.4×17cm,527p日本語版ハードカバー ＊カバーが緑のペーパーバック本ではありません。ワタリウム美術館での展覧会チラシ、展示案内ハンドアウトをお付けします。数学者にして詩人、デザイナー・建築家にして哲学者…あらゆる方面で秀でた才能を発揮した、リチャード・バックミンスター・フラー（1895-1983）。本書は、アメリカのバックミンスター・フラー研究所の全面的な協力を得て、2001年に神奈川県立近代美術館、愛知県美術館、ワタリウム美術館と巡回したフラーの大規模回顧展の日本語版カタログ。プレハブ住宅、ユニットバス、流線型の自動車などの先駆けとなるアイデアを世に問いながら、建築や工業デザインという領域を越えたグローバルな思想を追究したフラーの先駆的な思想とその業績を、立体モデル、図面、ドローイングなどの豊富な資料とともに紹介しています。＜目次＞世界を機能させる方法年譜航海者ニュー・イングランドライトフル・ハウス／4Dダイマクション・ハウスグリニッチ・ヴィレッジT-スクエア／シェルターダイマクション・カーダイマクション・バスルームダイマクション展開ユニットウィチタ・ハウスダイマクション・ワールド・マップフラー・リサーチ実験室から現れた建築ジオスコープジオデシック・ドームテンセグリティエデンの園いかにして、自然は形成されるかワールド・ゲームテトラスクロール参考文献／写真クレジットワタリウム美術館での展覧会の時に購入し、未読のまま大切に保管してきました。カバー角に若干の傷みがありますが、本体その他にダメージなくきれいです。丁寧に梱包し、匿名配送にてお送りいたします。中古本、自宅保管品にご理解のある方のご検討をお願いいたします。細かなことが気になる方はご遠慮いただければと思います。