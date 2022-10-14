大型配送タイプ】YOUPAPER（vol.63）表紙：刀剣男士／全40ページ ...

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【アウトレット】YOUPAPER（vol.63）#財木琢磨 #刀剣男士 特集2ページ



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【新版】YOUPAPER（vol.63）ストレート #財木琢磨 #刀剣男士 特集2ページ



【新版】YOUPAPER（vol.63）ストレート #崎山つばさ #刀剣男士 特集2ページ



【新版】YOUPAPER（vol.63）#太田基裕 #刀剣男士 特集2ページのみ



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【新版】YOUPAPER（vol.63）#横田龍儀 #刀剣男士 特集2ページ

こちらは折り目のない状態（A3サイズ）で大型配送致します。大型のポスターサイズ写真満載の１冊です。＜以下、公式サイト内容引用＞YOUPAPERシリーズはアートタブロイド（約A3サイズ）のエンターテインメント紙です。お部屋を飾るポスターにもなる大きく美しい写真に加え、独自インタビューを掲載し記事構成をしています。登場するタレント・アーティストのヒストリーを写真で楽しめる1冊です。ー発行概要ー媒体名：YOUPAPER（vol.63）JANコード：4589486371638表 紙：ミュージカル『刀剣乱舞』刀剣男士（表紙巻頭19ページ特集）モデル：エンターテインメントタイプ：アートタブロイドサイズ：タブロイド（W273xH406mm）カラー：フルカラー用 紙：コート紙（ホワイト）頁 数：40ページ発行日：2017年03月初 版：2012年02月発行元：YOUPRESSー掲載情報ー#崎山つばさ#荒木宏文#太田基裕#spi#横田龍儀#財木琢磨#喜矢武豊#アンティック珈琲店#竜星涼#福原遥#瀬戸利樹#山本涼介#さくら学院#清水くるみ#シンウォンホーー＜商品梱包・配送について＞商品は、折り目のない状態で、透明のPPフィルムにいれ専用の厚紙封筒で発送をしています。