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ポケモンカード ひかるホウオウ
商品番号 X31068805133
商品名

ポケモンカード ひかるホウオウ
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 3,600 円
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商品詳細

ポケモンカードひかるホウオウ裏面左下微傷あり折れ濡れ対策して発送します。#ポケモンカード#ポケカ#ひかる#色違い#sr#sar
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