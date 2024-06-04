サトステ ストライクウィッチーズ#6 LO 修正集 ストパン コミケ 　山口智

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商品詳細
TVアニメストライクウィッチーズ1期第６話「いっしょだよ」の作画監督山口智さんの修正集になります。画像を確認の上過度に神経質な方の購入はご遠慮下さい#コミックマーケット#コミケ#エアコミケ#ストライクウィッチーズ#ストパンスタッフ本アニメーター本
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