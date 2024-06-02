専用★【中国書道】「礼器碑 漢 - 原色法帖選7」解題・読み下し文付き 二玄社

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商品詳細
中国書道「礼器碑漢-原色法帖選7」解題・読み下し文付き1985年二玄社【絶版】◆◆詳細◆◆漢隷の筆意と書法を究極まで究めた最高傑作。旧拓・尚万堂旧蔵・東京国立博物館蔵。◆◆仕様◆◆書道書法隷書旧拓拓本作品集図録函入布装ハードカバー30.5×18.5cm◆◆状態◆◆函に経年による薄スレが若干ございますカバー下部に少し破れ書籍本体、見開き部に点シミが少し、ページに薄ヤケが少し付属の解題・読み下し文に点しみ#本#書道#拓本#隷書#骨董
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