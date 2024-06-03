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マーベルレジェンド・ドラックス
商品番号 L43508266265
商品名

マーベルレジェンド・ドラックス
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 5,799 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。マーベルレジェンドシリーズより「ドラックスvol.2版」のみで開封済みの物になります。コメント不要の即購入可能です(^^;マーベルレジェンドハズブロトイビズ
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