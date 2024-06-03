マーベルレジェンド・ドラックス

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。マーベルレジェンドシリーズより「ドラックスvol.2版」のみで開封済みの物になります。コメント不要の即購入可能です(^^;マーベルレジェンドハズブロトイビズ
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