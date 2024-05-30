【美品！】 YAMAHA MRGD Pacifica RGX 専用 ハードケース

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【美品・生産完了品・貴重！】YAMAHAMRGDPacificaRGX専用ハードケース(ヤマハパシフィカギターケースケース)～商品説明～ギターを衝撃や振動から守るPacifica、RGX用のハードケースYAMAHAMRGDです。自宅から持ち出しをしておらず、保管の際に付いた細かい傷以外、汚れや目立った傷はございません。金属パーツもピカピカです。このケースは、現在生産が終了しております。現在発売されているものは、型抜きのタイプではありません。このケースは、型抜きの為、ギターをしっかりとホールドしてくれます。鍵も2個とも揃っており、購入時のタグもあります。当方、煙草は吸いません。ペットも飼っておりません。是非、この機会にご購入くださいませ！～コンディション～・状態：美品。煙草は吸いません。ペットも飼っておりません。・商品内容：YAMAHAMRGDPacificaRGX専用ハードケース・カラー：ブラウン・付属品：鍵2個、商品タグ～注意事項～●落札後、必ず、24時間以内にご連絡を頂き、48時間以内にご入金下さい。★その他にも良い商品を色々と出品しております。是非、ご覧くださいませ！アクセサリー・パーツ···ケース