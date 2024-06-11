ソニックウイングス2　未開封　ネオジオCD

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商品詳細
ネオジオCDのソフトです。未開封ですが、外装ビニールの経年劣化による細かいスレ、微弱な汚れ、値札跡などはご容赦ください。状態は写真でご確認ください。プチプチで包んで、ゆうゆうメルカリ便のゆうパケットで発送します。
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