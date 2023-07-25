XG アルバム NEW DNA マヤ 渋谷タワレコ限定セット

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商品詳細
セット内容・XGアルバムXver（未開封）・XGアルバムGver（未開封）・予約特典ストリングバッグ・渋谷タワレコ限定 ラキドロトレカ マヤ・渋谷タワレコ限定 Xverトレカ マヤ・渋谷タワレコ限定 Gverトレカ マヤ・渋谷タワレコ限定 ラキドロ ロゴ・タワレコ限定フライヤー マヤバラ売り不可です。アルバムは未開封なのでタトゥーシールやシリアルも付属しています。
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http://narcologia.ru/goods/stair487300.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture982741.html
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XG｜初のミニアルバム『NEW DNA』9月27日発売 - TOWER RECORDS ONLINE
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