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XG アルバム NEW DNA マヤ 渋谷タワレコ限定セット
商品番号 N54401925258
商品名

XG アルバム NEW DNA マヤ 渋谷タワレコ限定セット
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セット内容・XGアルバムXver（未開封）・XGアルバムGver（未開封）・予約特典ストリングバッグ・渋谷タワレコ限定　ラキドロトレカ　マヤ・渋谷タワレコ限定　Xverトレカ　マヤ・渋谷タワレコ限定　Gverトレカ　マヤ・渋谷タワレコ限定　ラキドロ　ロゴ・タワレコ限定フライヤー　マヤバラ売り不可です。アルバムは未開封なのでタトゥーシールやシリアルも付属しています。
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