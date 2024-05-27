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航空自衛隊新隊員課程　教程　昭和36年6月
商品番号 G28649689470
商品名

航空自衛隊新隊員課程　教程　昭和36年6月
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 2,590 円
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商品詳細

航空自衛隊員だった父親の遺品です。昭和36年の新隊員向けの教程です。第一編　軍制,要務第二編　航空知識第三編　服務第四編　衛生第五編　数学第六編　物理学となっています。60年前の本ですので、紙が茶色に変色したりはしています。また、教本ですのでアンダーラインやメモ書きはあります。ですがページが破れ落ちたりはしていません。一部破れはありますが、わずかです。古い本ですので、確認したい事があればメッセージください。
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