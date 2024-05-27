航空自衛隊新隊員課程　教程　昭和36年6月

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商品詳細
航空自衛隊員だった父親の遺品です。昭和36年の新隊員向けの教程です。第一編 軍制,要務第二編 航空知識第三編 服務第四編 衛生第五編 数学第六編 物理学となっています。60年前の本ですので、紙が茶色に変色したりはしています。また、教本ですのでアンダーラインやメモ書きはあります。ですがページが破れ落ちたりはしていません。一部破れはありますが、わずかです。古い本ですので、確認したい事があればメッセージください。
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