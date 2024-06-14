seventeen ホシ タワレコ ユニバ 特典 トレカ

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商品詳細
即購入⭕️FacetheaunDREAMFMLのユニバ・タワレコ特典トレカ6枚セットです。コレクション整理のため出品します。開封後すぐにスリーブに入れて保管しておりますが、海外製品の為初期傷等ある場合がございますので気になる方は購入をお控えください。スリーブ+硬質ケース+防水をして発送させていただきます。
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