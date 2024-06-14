文房具　緑端溪石硯 清時代　硯　時代物　古美術：B99-9

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ご覧頂きましてありがとうございます。出品者の「親の蔵品」でございます。◾️商品についてご覧のように、見事な緑端溪硯でございます、手触りはツルツルで、和墨向きですが、唐墨だと中国古墨あたりは良く磨れます。この石はもう少し粗目に目立てすると、唐墨向きになるなのですが、水巌レベルの磨きをしています。墨が滑らかすれて、墨が速くおりて発墨します。濃墨から淡墨まで墨色が良く、よい線が書けると思います。見る角度によって違った懐古の気持ちがあり飽きのこない逸品でございます。◾️撮影について自然光の状態で、撮影しましたので、実物と写真では印象に若干の相違いが出て参りますのであらかじめご了承ください。◾️本体サイズ16.2cm×10.8cm×2.1cm本体重さ約567g◾️未使用ですが、長期間自宅保管でしたので、経年による擦れや汚れや風合いは画像にてご確認くださいませ。欠けやニュウ等ございません。無傷です。時代の汚れをそのままにしているため「商品状態」を「ややキズや汚れあり」にしております。ご理解いただける方、どうぞよろしくお願いします。#骨董品#古美術#印籠#親の蔵品#煙草入れ#煙管#アンティーク#鯨歯#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#食器#親の蔵品#茶器#茶道具#アクセサリー#着物#レディース#ピアス#食器#中国#硯#ネックレス#ティーポット#根付#茶器#文房具#陶芸#彫刻#翡翠#花瓶#伊万里焼#染付け#茶器#文房具#天然石#茶道#紫砂壺#インテリア#テーブル#家具#和小物#和雑貨#襖#蔵戸#扉#古美術#竹#竹細工#華道#彫刻 #堆朱#着物#印材#岩の絵の具#香炉#金属工芸#香蘭社#青磁#鈞窯#定窯#窯変釉#鹿の角#シカの角#盆栽鉢#植木鉢