東方神起 ユチョン 20061209 イベント カード

⚠️必ず購入前にプロフィールをお読みください⚠️⭕️即購入⚠️出回りがない商品なので値下げ❌東方神起ユチョン20061209イベントカードになります。スリーブに入れて、暗所にて保管しておりました。入手当時から少し折れがありました。(画像3参照)この他にも初期傷や多少のスレがある場合がございます。また、素人保管となりますので神経質な方はご遠慮ください。スリーブに入れて、硬質ケースに入れた上で防水対策をして発送いたします。何か気になることがございましたら、お気軽にコメントください。ジャンル···韓流/KPOP



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