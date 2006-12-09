東方神起 ユチョン 20061209 イベント カード

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商品詳細
⚠️必ず購入前にプロフィールをお読みください⚠️⭕️即購入⚠️出回りがない商品なので値下げ❌東方神起ユチョン20061209イベントカードになります。スリーブに入れて、暗所にて保管しておりました。入手当時から少し折れがありました。(画像3参照)この他にも初期傷や多少のスレがある場合がございます。また、素人保管となりますので神経質な方はご遠慮ください。スリーブに入れて、硬質ケースに入れた上で防水対策をして発送いたします。何か気になることがございましたら、お気軽にコメントください。ジャンル···韓流/KPOP
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