ライオンキング　ライオンガード　ティモンとプンバァ　DVD Blu-ray

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商品詳細
レンタル落ち商品です。発送は、ジャケットとディスクです。ディスクは両面不織布ケースに入れます。再生を確認済みで視聴に問題はございません。除菌シートできれいに拭いています。細かいキズなど有ります。ご了承の上、ご購入をお願いします。
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