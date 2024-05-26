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ブースターV SA ポケカ ポケモンカード
商品番号 J69344917840
商品名

ブースターV SA ポケカ ポケモンカード
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 3,506 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！こちらブースターVSAになります。■状態について裏面をよく見るとすれ傷がついているように見えますので、相場よりもお値打ち価格で出品いたします。その他状態については画像の通りですので、必ずご確認をお願いします。トラブル防止のためプレイ用としてお考え下さい。神経質な方のご購入はお控えください。すり替え防止のため返品は受け付けておりません。■配送について基本的に、メルカリ便にて即日発送手続きいたします。スリーブ、ローダー、プチプチで折れや濡れは対策をして発送致します。気になることがあれば、気軽にコメントお願いします。#roykuunポケカ#ポケカ#ポケモンカード#ポケモンカードゲーム#ブースターvsa
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