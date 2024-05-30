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PS4Pro ストリートファイター6 有線コントローラーⅹ2 その他ケーブル類
商品番号 B66009086060
商品名

PS4Pro ストリートファイター6 有線コントローラーⅹ2 その他ケーブル類
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 8,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2ヶ月ほど前にGEOにて2万1600円ほどで購入致しました。PS4Pro本体ストリートファイター6有線コントローラーⅹ2無線充電コードその他ケーブル類PS4Pro本体の角が一部盛り上がっていますが外れることはありません。また、使用上問題もありません。質問等ございましたらコメントまでお願い致します本体カセット
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