PS4Pro ストリートファイター6 有線コントローラーⅹ2 その他ケーブル類

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2ヶ月ほど前にGEOにて2万1600円ほどで購入致しました。PS4Pro本体ストリートファイター6有線コントローラーⅹ2無線充電コードその他ケーブル類PS4Pro本体の角が一部盛り上がっていますが外れることはありません。また、使用上問題もありません。質問等ございましたらコメントまでお願い致します本体カセット