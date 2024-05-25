進撃の巨人　全巻セット

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商品詳細
進撃の巨人全巻進撃の巨人フルカラーエディション1巻90㎜缶バッジ2個進撃の巨人展フィギュア1個上記4点セットです。漫画全巻はものによって黄ばみがあります。あらかじめご了承ください。缶バッジは袋未開封。進撃の巨人展フィギュアは箱無しです。丁寧、厳重梱包で送らせていただきます。
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