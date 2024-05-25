bts フォーチュンボックス　トレカ　グク

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます☺︎btsフォーチュンボックス トレカ グク当方が自引きをしたものになりますので公式に間違いありません。長年スリーブ＋硬質ケースにて保管をしておりました。特に目立つ汚れや傷はございませんが、素人保管ですので神経質な方はご遠慮下さい。即購入⭕️値下げ❌他の商品と纏めて購入の際にはお値引きさせていただきます☺︎他に気になる事がございましたらお気軽にコメントお願い致します❕
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