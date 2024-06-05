堂本印象限定300部水墨画(風景画額画集)ご閲覧くださいまして誠にありがとうございます^-^即購入OKです‼︎堂本印象、水墨画の風景画額画集で限定300部のうちの221部になります^-^画像にありますように輸送函、夫婦函、本体にシミと傷みがあります。画像をしっかりとご確認いただき、ご理解、ご納得の上でご購入くださいませm(__)m神経質な方はご購入をお控えください。ご理解いただける方にお譲りいたしますm(__)m当時の定価で30000円する貴重な資料ですので希少かと思います^-^堂本印象ファンの方いかがでしょうか？ご検討のほどよろしくお願い申し上げますm(__)m商品詳細限定300部堂本印象水墨画夫婦函輸送函付発行:昭和49年12月1日定価:30000円重ね重ねになりますがあくまで中古品で長期自宅保管のためシミ、傷みがあります。神経質な方はご購入をお控えください。上記、ご理解、ご納得いただける方にお譲りいたしますm(__)m尚、返品、交換、キャンセルなどはご容赦下さいm(__)m



堂本印象 限定300部 水墨画 (風景画額画集) - アート/エンタメ



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