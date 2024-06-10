【完品】限定 希少 スイッチ ドラゴンクエスト ロト 本体 ジョイコン ドック

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ご覧いただきありがとうございます。【商品について】スイッチドラゴンクエストⅪSロトエディションになります。【商品状態】動作確認済みになります。付属品は完品になります。ジョイコンの内袋も付いております。写真に掲載されているものが全てになります。全体的に状態良好の商品です。状態など写真にてご確認ください。中古品にはなりますので、完璧をお求めの方はご遠慮ください。他にも商品を販売しておりますのでご覧ください。〇商品について・画像はご使用のパソコン、モニターなどの環境によっては、実際の商品と、若干色や質感等が異なる場合があります。・すべての商品を点検とクリーニングをしておりますが、商品受取時にもし商品に記載されていない大きな不具合や傷等ありましたら、メッセージにてご連絡下さい。1点のみの商品ばかりですので高官はできませんが返金対応は可能です。【評価後にご返品ご返金の場合は手数料が発生いたしますので、必ず評価前にメッセージにてご連絡下さい。】〇配送について・衝撃に備えた梱包を心掛けております。・なるべく早く配送手続きしておりますが、土日祝日は発送に多少お時間をいただく場合がございます。申し訳ありませんがご理解よろしくお願いい申し上げます。#Switch#ドラゴンクエストⅪ#switch#ロトエディション