任天堂スイッチライト本体 スマブラSP 保護ケース おまけ多数

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コメント対応中でも即購入者最優先早い者勝ちとさせていただきます。■状態■すぐに遊んでいただけるお買い得セットです目立った傷汚れなし画面には保護シート装着ボタン類も動作良好購入しましたが遊んでいた期間半年もありませんTOMTOCケースには保護ケース、アナログスティックカバーを装着したまま本体収納可能。コンパクトで便利です■セット内容■２１年４月新品購入任天堂スイッチライト本体イエロー大乱闘スマッシュブラザーズSPパッケージ版本体ケースTOMTOCハードケース星のカービィ保護ケース肉球アナログスティックカバー装着２つ予備２つACアダプターセーフティーガイドは見当たらずMicroSD付属無しデータ類は初期化しますノンクレーム、ノンリターン、ノーキャンセル厳守★TOMTOCケース説明★【スリムケース】取外し可能なストラップ付きSwitch本体をスマートに収納・持ち運びできます外形寸法：260×120×35mm。【頑丈な設計】アメリカ国防総省制定MIL規格に基づいて、1.2メートルの高さから落下させるテストを実施し、クリアしました。デザインを犠牲にすることなく堅牢性を確保し、衝撃に強い耐久性能を実現しました。裏地は起毛素材を採用し、擦り傷も防止できます。【独特なデザイン】ユニークな「凹凸デザイン」は、特許庁より意匠権取得済みのデザインであり、圧力がジョイスティックへの集中を有効に防止できます。【ゲーム10枚収納】伸縮性抜群のバンドを採用し、ゲームカードをきちんと整理・収納可能。収納バンドは他社品より幅狭くなっており、ゲームタイトルが一目瞭然！★星のカービィケース説明★【WOWTACSwitchLite専用ケース】スイッチライト用に特別に設計されています。便利に取り付けられて、ゲームの操作に妨げることがありません。【耐衝撃性と耐久性に優れており】透明タイプは高品質なPC素材、フルカバータイプは柔らかいTPU素材を使用しています。スイッチを転落/撥水/傷/汚れ/衝撃からしっかりと守ります。【人間工学デザイン】弧線は手の自然なグリップにフィットし、握りやすく、手の疲労を軽減し、操作性を向上させます。ゲームに集中して、より快適にゲームをプレイできます。