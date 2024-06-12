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【新品】Joy-Con パステル Switch ジョイコン スイッチ
商品番号 B55324123116
商品名

【新品】Joy-Con パステル Switch ジョイコン スイッチ
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 2,400 円
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商品詳細

新品Joy-Con(L)/(R)ストラップ付き☆内容ジョイコン左右ストラップx2取説写真に有るものが全てです・動作確認済み・即購入可・送料無料☆状態・外観新品・未使用パステルパープルパステルグリーン動作確認のため一回動作させておりますがそれ以外の使用はしておりません外箱は若干の凹み等ございますJoyconNintendoSwitch用のワイヤレスコントローラー※赤外線・NFC非対応メーカー保証はございません※純正品をお探しの方はご購入をお控えくださいませ※当方現有在庫1点のみ、お早めにどうぞ※無言購入OK
http://narcologia.ru/goods/composite713554.html
http://narcologia.ru/goods/response884842.html
http://narcologia.ru/goods/unusable265974.html
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