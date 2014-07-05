PS Vita TV本体+コントローラー+8GBメモリーカード

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商品詳細
PSVItaTVのセットです。写真がセット内容になります。初期化済み、動作確認済みです。本体に少し汚れあり。(4枚目参照)ご理解のある方だけご購入お願いします。取説、箱ありません。プチプチに包んで送ります。
http://narcologia.ru/goods/stealth801876.html
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