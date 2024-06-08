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CCTガチャ クッション/八木勇征
商品番号 U37740813576
商品名

CCTガチャ クッション/八木勇征
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 6,833 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可⭕️〜梱包・発送について〜段ボールに入れて、メルカリ便にて発送予定です。匿名配送等ご希望ございましたら、ご購入前にコメントお願い致します。〜商品状態〜未開封品ですが、外袋に多少の折れがある場合がございます。また一度人の手に渡ったものですので、そちらご了承いただける方のみご購入お願い致します。居酒屋えぐざいるトラステオンラインブース会場カプセル会場ガチャオンラインカプセルChooChooTRAINCCTFANTASTICS世界佐藤大樹澤本夏輝瀬口黎弥堀夏喜木村慧人八木勇征中島颯太ファンタアクリルキーホルダー56mm缶バッジ75mmホロ缶バッジクリアチャーム背景ありプチキャラ背景ありアクリルスタンドクッション人気グループ···FANTASTICSfromEXILETRIBE
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