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エリオス ファングブック クッション ビリー
商品番号 U31266298408
商品名

エリオス ファングブック クッション ビリー
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「エリオスライジングヒーローズ公式ビジュアルファンブック」定価:￥3800#本#生活／諸芸・娯楽初回限定受注生産限定ポストカードクッションビリーワイズおまけ初期アニカフェアクリルスタンドファンブックは1回めくり、そのまま袋にしまいました。クッションは未開封ですが、空気が入ってしまっており、膨らんでおります。押しても凹まないので、圧縮せずに発送予定です。ポストカードは受け取ったケースの￼ままです。美品ですが、自宅保管品の為ご了承ください。送料かかりますので大幅なお値下げは難しいですが、購入希望の方のみお値下げ交渉もお受け致しますのでお気軽にコメントください。
http://narcologia.ru/goods/scissoring810096.html
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