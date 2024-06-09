PS2 本体 プレステ2 ソフト付き 箱 タタコン コントローラー2個

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【プレイステーション2SCPH-39000RC】AVケーブル電源コード印刷物※ラチェット＆クランクのソフトは付きません。※少しディスクトレイの動きが少し悪いです。問題なく開閉し、使用できます。【コントローラー2個】※赤のコントローラーは左2ボタンの戻りが悪いです。【ソフト8本セット】PS2三國無双3 フラングサーカス WinningEleven8FINALFANTASYⅦ太鼓の達人春祭りPS3龍が如く3WinningEleven2009PS3SpecialDemoDisc【タタコン2個】※バチが1本ありません。本体、コントローラー、ソフト、タタコン、箱、全てに傷や汚れがあり使用感がございます。古い商品なので、可能な限り綺麗にはいたしましたが取りきれないホコリなどはございます。ソフトの起動確認済みですが、細かい起動確や、長時間の起動はしておりません。※PS3のソフトは本体が無いため動作確認していません。【梱包について】できるだけ送料を抑えたいため、ゲームの箱の隙間などにソフトを入れる場合がございます。ご理解頂けますと幸いです。