特大作品！ ヒロ・ヤマガタ 「ミッドサマー・ナイト」 版画 直筆サイン 花火

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商品詳細
特大作品！ヒロ・ヤマガタ「ミッドサマー・ナイト」シルクスクリーン67/250直筆サイン花火貴重作品版画HIROYAMAGATA山形博導ご覧頂きありがとうございます。滅多に出品されないヒロ・ヤマガタの「ミッドサマー・ナイト」シルクスクリーンです。これからの季節にぴったりの花火。非常に大きな作品で感極まる本当に素晴らしい作品です。真作保証品です。◎コンディション◎本紙の下部のシミ汚れ以外は全体的に大変綺麗な状態の美品です。色の輝きも大変艶やか/鮮やかです。額にはややスレ傷がありますが非常に趣深い状態となっています。作品と共にしっかりと育ってきた美しい額です。サイズ額約129cmx69.5cm本紙約95cmx35cm発送は２mを超えますので佐川ラージ、もしくは手渡しも可能です。東京都杉並区阿佐ヶ谷となります。特大作品故に、撮影時にガラス板(もしくはアクリル板）がどうしても反射してしまいましたが、なるべく背景が映らないように撮影をしております。画像をよくご確認いただき、入札のご検討を宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/scissoring840996.html
http://narcologia.ru/goods/providence285794.html
http://narcologia.ru/goods/capitation147008.html
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