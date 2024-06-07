新品未開封!! IVE 公式 ペンライト ver.1

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商品詳細
IVE公式ペンライトライトスティックver.1新品未開封です！即購入OK◎プチプチに包んで梱包します。※海外製品のため初期スレや外箱の凹みなどがある可能性があります。神経質な方はお控えください。＜匿名配送を希望のお客様＞匿名配送のメルカリ便をご希望の場合は、プラス150円を頂きます。ご希望される場合は、御手数ですがコメントにてお伝えください。#IVE#コンサートグッズ#ツアーグッズ#ペンライト#アイヘボン
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