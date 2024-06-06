桃太郎伝説外伝 FC　ファミコンソフト　箱・説明書なし

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商品詳細
ハドソン 桃太郎伝説外伝箱、説明書無しのソフトのみになります。動作確認済み。経年劣化による傷や色褪せなどをご理解頂き購入をご検討下さい。本体状態は写真をご覧下さい。質問等ありましたらご連絡ください。#ゲーム#RPG#ファミコン#Other#桃太郎#桃太郎伝説#外伝
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