【動作OK】SEGA ドリームキャスト HKT-3000 セット 09-109

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【動作OK/すぐ遊べるセット】SEGAセガDreamcastドリームキャストHKT-3000本体セットドリームキャストのセットの出品です。通常の動作確認に加え、中古品でも気持ち良く使っていただけるように本体・付属品の簡易清掃・ディスククリーニングメンテナンスまで行った整備品です。◆清掃・メンテナンス箇所一覧◆[本体等]・外装アルコール清掃（匂い/ベタつき軽減）[ディスクドライブ]・レンズクリーニング(読み取り性能向上）◆商品内容◆・本体(HKT-3000)・コントローラー・電源ケーブル・AVケーブル・ドリームパスポート・ドリームパスポート２・取扱説明書動作良好でございます！アルコール清掃済みですので気持ちよくお使いいただけます☆◆動作確認リスト◆・電源ボタン、ディスクオープンボタン動作OK・ソフトの読み込みOK・映像、音声出力OK◆オプション◆・コントローラー追加800円増し※オプション希望の場合は購入する前にご連絡ください。本体には欠けや割れ等はありませんが、通常使用による経年劣化（擦れ・色のくすみ）などございます。☆注意事項/追記★動作品ですが細かい事が気になる方や完璧を求める方は入札をお控え下さい。写真が全てですので不明な点はご質問ください。他にもゲーム機を販売しております。複数購入の際は割引をさせて頂きますのでコメントにてお申し付けください。