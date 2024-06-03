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THE BOOK(Limited Edition) 1,2 セット　完全生産限定
商品番号 M28767365778
商品名

THE BOOK(Limited Edition) 1,2 セット　完全生産限定
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 5,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YOASOBIの　THEBOOK1と2のセットになります。1の方は、何度か聞いて　バインダーにファイルを閉じてしまってます。1の袋の状態はよくないです。2の方は1回　封をあけて　CD1度聞いただけの　ほぼ新品状態になります。ファイルも閉じてない状態です。1度　人に渡った中古品ですので、気になる方の購入はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/ordering882879.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose66140.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual174046.html
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