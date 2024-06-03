THE BOOK(Limited Edition) 1,2 セット　完全生産限定

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商品詳細
YOASOBIの THEBOOK1と2のセットになります。1の方は、何度か聞いて バインダーにファイルを閉じてしまってます。1の袋の状態はよくないです。2の方は1回 封をあけて CD1度聞いただけの ほぼ新品状態になります。ファイルも閉じてない状態です。1度 人に渡った中古品ですので、気になる方の購入はご遠慮ください。
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