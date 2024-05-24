三連休限定SALE SELMER S90 ASAX 170 マウスピース

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様々な分野の演奏家に愛用されている人気マウスピース。その音は非常にストレートで均質に響き、また柔軟性としなやかさが非常に優れバランスがとれているので、学生でもプロ奏者でもその要求を満たしてくれます。シャープでかつ温かみのある音色が特徴です。古典的なレパートリーから、ジャズまで幅広いジャンルに適したマウスピースです。ティップオープニング1.35mmフェイシング24.00mmSELMERMPS-90A.SAX170元音大生が選定状態は綺麗です。定価は20,000ほどアクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···初心者#マウスピース#サックス#アルトサックス #美品