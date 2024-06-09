

【072】中学受験理科 生物マスター①～⑨ 中学入試 小学生理科 問題集 【072】中学受験理科 生物マスター①～⑨ 中学入試 小学生理科 問題集



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★いいね＆フォロー！お願いします★◆いいね！して頂くと…・値下げ時やお得情報などお知らせで届きます！複数の教材を購入される場合は、画像下の番号をコメントにてお伝えください。【商品説明】★かんぺき中学受験理科 生物マスター！生物の中学受験の全範囲から問題を作成しました！小学校では習わないこともたくさんありますので、中学受験される方向けの教材になります。①昆虫・冬ごし ４７枚②種子 ２３枚③花・受粉・花の分類 ３４枚④根茎葉・植物の分類 ４５枚⑤メダカ・顕微鏡 ３２枚⑥呼吸・心臓・血液 ２９枚⑦消化器官・排出器官 ２９枚⑧生命・骨・感覚器官 ２７枚⑨動物の分類・環境 ２４枚合計２９０枚。★重要語句問題、図の問題など受験に即した形の問題形式！★入試過去問などからも多数出題してます！★イラストがたくさんなので、目で見て覚えることができる！★中学生でも十分使える内容になっています！★バラ売り希望の方はコメントにて上記①～⑨の番号をお伝えください。※各１０００円になります。★カードサイズは名刺と同じ5.5cm×9.1cmになります。【↓↓こちらもご覧ください↓↓】★理科教材一覧 #papa_rika【注意】☑素人が作っていますので、ズレ・誤字・脱字などあるかもしれません。ハンドメイドにご理解ある方のみご購入ください。☑個人使用のコピー・複製はOKですが、他人に配布・転売は禁止です。☑販売している教材は完全オリジナル教材（ハンドメイド教材）になります。東進ハイスクール、サピックス（SAPIX）、日能研、四谷大塚、早稲田アカデミー、浜学園、希学園、馬渕教室などの学習塾、個別指導塾に通っていらっしゃるお子様も是非ご活用ください。コアプラス・予習シリーズ・言葉ナビ・スタディアップ・メモリーチェック・暗記の極意などの参考書と一緒にご利用いただけます。組分けテスト、組み分けテスト、小学４年生、小学５年生、小学６年生、小４、小５、小６、2023年度、令和5年度知育教材 中学受験 中学入試 高校受験 受験対策 問題集 #ぱぱプリ #ぱぱぷり