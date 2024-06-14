♡工藤美桜♡ 直筆サイン入りパネル ★2020年B.L.T.完全生産限定★

♡工藤美桜♡直筆サイン入り写真パネル★2020年B.L.T.完全生産限定★になります。一度箱から開いて見ただけになりますので新品、未使用として出品致します。個人保管のためご了承のうえでご購入下さい。



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