大日本絵画 エアロディテール ドイツ機

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商品詳細
大日本絵画エアロディテールドイツ機１１機対象機種は写真での確認お願いします。長年愛読、模型製作の参考りにしていたので若干の汚れやクスミがありますが状態はそこそこ良好と思います。ページの抜け、切り抜きや折れ目はありません。本棚整理のため出品しました。まとめてのご購入をお願いいたします。模型製作時の参考写真として機体下面の資料が少なくかなり本書を参考にしました。
http://narcologia.ru/goods/scissoring37896.html
http://narcologia.ru/goods/message73027.html
http://narcologia.ru/goods/plaque64707.html
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