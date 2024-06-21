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商品詳細
PS5版の新品、未開封の商品になります。商品の説明PlayStation5数量限定ソードアート・オンラインラストリコレクション10周年メモリアルエディション■「ソードアート・オンラインラストリコレクション」LastRecollectionEdition（ゲーム本編含む全7アイテム）■10周年メモリアルエディション限定収納BOX■abec氏描き下ろしキービジュアルシリアルナンバー入りキャラファイングラフ（A4サイズ）■キャラクターアクリルスタンド（19体セット）■ゲーム10周年メモリアルTシャツ■プレミアパス／プレミアパス購入特典／歴代SAOゲームシリーズバトルBGMパック・プレミアパス：「追加ヒロインコンテンツ①」「追加ヒロインコンテンツ②」・プレミアパス購入特典：追加衣装「整合騎士キリト」「整合騎士ユージオ」・歴代SAOゲームシリーズバトルBGMパック■『黒の剣士』武器スキン5種セット•武器スキン:エリュシデータ•武器スキン:ダークリパルサー•武器スキン:リメインズハート•武器スキン:虹輝剣エクスエターナ•武器スキン:イセリアルグロウ■アソビストア特典歴代ゲームタイトルロゴダイカットステッカー（全7種入り）購入確認出来次第、早めの発送になります。また届いた段ボールをそのまま使用し、緩衝材を詰めて発送させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。#PS5#プレイステーション5#SAO#ソードアート・オンライン#ラストリコレクション#10周年メモリアルエディション
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http://narcologia.ru/goods/reinforcement305199.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit730886.html
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