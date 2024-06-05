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プレイステーション5 ディスクドライブ搭載　CFI-1000A01
商品番号 O40635313250
商品名

プレイステーション5 ディスクドライブ搭載　CFI-1000A01
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 21,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレイステーション5CFI-1000A01ディスクドライブ搭載モデルとなります。動作確認・初期化済みです。アルコール清掃・除菌済みです。中古品となりますので細かな擦れや小傷(天板)、画像では分かり辛い汚れありますので神経質な方や完璧を求められる方は購入をご遠慮下さい。セット内容※CFI-1000A01本体※DualSenseコントローラー※USBケーブル(純正)※HDMIケーブル(純正)※電源ケーブル(純正)※クイック・セーフティガイド※内箱※外箱※精密機器の為、離島への発送は致しかねますので購入はご遠慮下さい。(輸送時間が長く普通の宅配便では精密機器が耐えれない場合がございます)
http://narcologia.ru/goods/moped913968.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce936355.html
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