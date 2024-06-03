Claymore クレイモア1～8巻全巻セット ジャンプリミックス

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クレイモア全巻セットです。焼けは比較的小さいですが、二巻の背表紙に折れ、8巻の679ページから背表紙に折れがあります。擦れもあります。8巻679ページは最後のほうであり、セルフリメイクのページです。ジャンプリミックスのほうが戦士黎明編、セルフリメイク3話が読めるのでお得です。バラ売りは考えていません。「Claymore」八木教広定価:￥#八木教広#八木_教広#本#コミック／コミック