エアフォース・ワン　LOW RETRO 29センチ

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商品詳細
ナイキ エアフォース1レトロ レッド 29センチ昨年の秋にスニーカーズで購入して一度だけ2時間ほど履きました。履く機会が少ないので出品します。買いそびれた方いましたらいかがでしょうか。よろしくお願いします。#ナイキ#NIKE#エアフォース1#エアフォース1レトロ#エアフォースワン#エアフォース1ワンレトロ
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