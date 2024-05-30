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エアフォース・ワン　LOW RETRO 29センチ
商品番号 P67900317507
商品名

エアフォース・ワン　LOW RETRO 29センチ
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 5,875 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナイキ　エアフォース1レトロ　レッド　29センチ昨年の秋にスニーカーズで購入して一度だけ2時間ほど履きました。履く機会が少ないので出品します。買いそびれた方いましたらいかがでしょうか。よろしくお願いします。#ナイキ#NIKE#エアフォース1#エアフォース1レトロ#エアフォースワン#エアフォース1ワンレトロ
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