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商品詳細
シャドーハウス全巻(現14巻まで)+黒2巻まで2作品とも同じ作者です。状態は目立った汚れはなく綺麗です。※1シャドーハウスの5～14巻まで初版。※2黒の二冊は中古で購入したため、少しページが焼けています。9/16追加 キャラキーホルダー3種①ケイト\u0026エミリコ②シャーリー\u0026ラム③パトリック\u0026リッキー以上3点もおまけで販売します。※あくまでセットのみの販売になります。単体の販売は受け付けませんのでご了承を。
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