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- 当時品 セーラームーン 47枚カードまとめ売り
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商品詳細
子供の頃に集めていたカードです折れ曲がり等ございますので神経質な方はご遠慮下さい。47枚クリアファイルごとまとめ売りです。単品売りはカードのデザインの間違いなどトラブルのもとになるため不可。他にもセーラームーングッズ出品してます。↓こちらクリックで出品リストに飛びます#セーラームーン伊勢丹R
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