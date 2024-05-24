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当時品　セーラームーン　47枚カードまとめ売り
商品番号 U89041794161
商品名

当時品　セーラームーン　47枚カードまとめ売り
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 1,365 円
在庫状況 あり

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商品詳細

子供の頃に集めていたカードです折れ曲がり等ございますので神経質な方はご遠慮下さい。47枚クリアファイルごとまとめ売りです。単品売りはカードのデザインの間違いなどトラブルのもとになるため不可。他にもセーラームーングッズ出品してます。↓こちらクリックで出品リストに飛びます#セーラームーン伊勢丹R
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