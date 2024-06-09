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Steam deck (64GB)※SSD1TB換装済
商品番号 O26010658096
商品名

Steam deck (64GB)※SSD1TB換装済
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 22,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

１ヶ月前に購入したものですが、PCをメインに使用することになった為販売します。2週間ほど使用しましたが故障・トラブル等はありませんでした。ガラスフィルム装着済みです。備品は欠損なしです。ご連絡後、即日対応致します。※申し訳ありませんが返品不可とさせていただきます。
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