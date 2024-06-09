Steam deck (64GB)※SSD1TB換装済

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商品詳細
１ヶ月前に購入したものですが、PCをメインに使用することになった為販売します。2週間ほど使用しましたが故障・トラブル等はありませんでした。ガラスフィルム装着済みです。備品は欠損なしです。ご連絡後、即日対応致します。※申し訳ありませんが返品不可とさせていただきます。
http://narcologia.ru/goods/sucrose44040.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic713712.html
http://narcologia.ru/goods/tenet141063.html
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