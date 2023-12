Hey! Say! JUMP 15th LIVE Blu-ray

Hey!Say!JUMP15thAnniversaryLIVETOUR2022-2023初回限定版Blu-rayです。1度再生済み特典は全て揃っています。即購入⭕️-----Hey!Say!JUMPデビュー15周年のドームLIVEがついにパッケージ化!Hey!Say!JUMPCDデビュー15周年を記念して2022年12月から全国4大ドームを周った「Hey!Say!JUMP15thAnniversaryLIVETOUR2022-2023」より、東京ドーム公演の模様を収録したBlu-ray&DVDが2023年7月12日に発売!多くの方に愛されてきた代表曲を惜しげもなく詰め込み、“これぞHey!Say!JUMP”とも言える、ザ・エンターテインメントなライブ映像となっている。会場が一体となるハッピーな楽曲はもちろん、一糸乱れぬ激しいダンスパフォーマンスなど見どころ満載!初回限定盤には、2022年8月発売の9thアルバム「FILMUSIC!」を引っ提げ行われたアリーナツアー「Hey!Say!JUMPLIVETOUR2022FILMUSIC!」有明アリーナ公演も特典映像として収録。■Blu-ray2枚組■スペシャルBOX仕様■ライブフォトブックレット(64P)、組み立て式ぬい専用劇場チェア、スマホサイズフォトステッカー 封入【収録映像内容】「Hey!Say!JUMP15thAnniversaryLIVETOUR2022-2023」LIVE本編<特典映像>[APPROX.129min.]・Hey!Say!JUMPLIVETOUR2022FILMUSIC!(有明アリーナ公演)・「恋をするんだ」グループアングルの定点映像も収録



