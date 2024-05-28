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BANDAI バンダイ　円谷プロ 硬質ソフビ　5体セット
商品番号 E95612931823
商品名

BANDAI バンダイ　円谷プロ 硬質ソフビ　5体セット
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BANDAIバンダイ　円谷プロ硬質ソフビ　5体セットゴーデスて言う名前のやつの手の先端が少し折れて無くなっています。五体全て子供が遊んでいた物なので多少の汚れ、小傷ございます。
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