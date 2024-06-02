snow76さま専用　水彩画2点

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星降る夜◆サイズ縦185mm×横140mm×厚み23mm(額装後)枝垂れ桜と猫◆サイズ縦230mm×横155mm×厚み20mm(額装後)備考※表面保護処理をしております。落下・水濡れ等にはくれぐれもご注意願います。※仕上げにUVバーニッシュにて褪色防止処理をしておりますが、直射日光の当たる場所を避けて展示をお願いいたします。※原画と写真に若干色彩の差が出ています。ご理解願います。※正面からは傷はわかりませんが手作りの額縁のため四角に小さな傷があります。(枝垂れ桜と猫)