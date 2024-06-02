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オカリナ工房福朗　古代笛マケマケ\nモアイ像 薪窯
商品番号 T82083740690
商品名

オカリナ工房福朗　古代笛マケマケ\nモアイ像 薪窯
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 2,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オカリナ工房福朗　古代笛マケマケモアイ像薪窯ハンドメイドによるモアイの土笛です。頭部の先端に一つの歌口から息を吹き込んで目の穴２つ、鼻の穴2つ、裏面2穴を開閉し演奏します。特定された運指はなく自由に演奏してみて下さい。歌口の穴に息をケーナや尺八のように水平にすべらせるようにして吹き込みます。定価12000円　高さ16センチモチーフ...宗教・神話種類...オカリナ種類...オカリナ
http://narcologia.ru/goods/capitation506808.html
http://narcologia.ru/goods/freshman486056.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome253243.html
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