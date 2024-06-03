広告制作料金基準表　アド・メニュー22-23

2022年9月に新品で購入ほとんど使っていませんので黄ばみや汚れもなく綺麗です。背表紙に小さな凹み跡がひとつ、内部付録ページをコピーする際に1ページだけ折れ跡があります。第1章 巻頭企画:広告発注における日本と海外の違い・役割・作業が明確 広告発注 海外の進め方・CASE1 日本の常識は通用しない?広告発注における日本と米国の違いとは・CASE2 発注責任者に求められるものとは何か?失敗しない発注先の探し方と決め方第2章 メディア別 広告制作における作業と費目・グラフィック・CM・動画・WEB・DOOH・イベント・PR第3章 その他の制作関連の各種料金表第4章 広告関連団体による資料編集制作料金基準表(一般社団法人日本編集制作協会)出演と契約に関するガイドライン(一般社団法人モデルエージェンシー協会)プロジェクションマッピング制作費見積書式(一般社団法人プロジェクションマッピング協会)弁理士の報酬について(日本弁理士会)付録 制作物別制作料金の参考目安プチプチに包んでネコポス便で送ります。



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